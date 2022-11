Od torka bodo bolniki ambulant ZD Polje začasno preusmerjeni v ZD Fužine

Ljubljana, 28. novembra - Zaradi nepredvidenih dogodkov in večjega števila bolniških odsotnosti zaposlenih bodo od torka do predvidoma konca decembra bolniki iz ambulant ZD Polje preusmerjeni v ZD Fužine. Za bolnike, ki so v enoti Polje ostali brez družinskega zdravnika ali je ta bolniško odsoten, bodo v ZD Fužine organizirali dve akutni in kronično ambulanto.