Papež ob božiču pozval h koncu nesmiselne vojne v Ukrajini

Vatikan, 25. decembra - Papež Frančišek je danes v božičnem nagovoru na Trgu svetega Petra v Vatikanu pozval h "koncu nesmiselne vojne v Ukrajini" ter k miru v Siriji, na Bližnjem vzhodu in drugih konfliktnih območjih. Ob koncu nagovora je izrekel božični blagoslov mestu in svetu (urbi et orbi).