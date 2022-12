Podnebni aktivisti v Berlinu odžagali vrh božičnega drevesa

Berlin, 21. decembra - Podnebni aktivisti iz skupine Last Generation so v nemški prestolnici poskrbeli za nov podvig. Tokrat je bila njihova tarča 15 metrov visoko božično drevo, postavljeno pred brandenburškimi vrati, ki veljajo za simbol Berlina in države. Potem ko so se povzpeli na drevo, so z žago odsekali njegov vrh, poroča nemška tiskovna agencija dpa.