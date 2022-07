Okoljska aktivista prilepila roki na okvir Van Goghove slike v Londonu

London, 1. julija - Aktivista iz okoljske skupine Just Stop Oil v Veliki Britaniji sta v četrtek na okvir slike Cvetoče breskve nizozemskega umetnika Vincenta van Gogha, ki je razstavljena v londonski umetniški galeriji, prilepila roki. Po poročanju francoske tiskovne agencije AFP je to eno zadnjih dejanj, ki so ga izvedli podnebni aktivisti.