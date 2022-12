Okoljski aktivisti v Berlinu blokirali avtoceste, oblasti razmišljajo o strožjih kaznih

Berlin, 12. decembra - Okoljski aktivisti iz skupine Last Generation, ki s protestnimi akcijami nemške oblasti že več mesecev pozivajo h konkretnejšim ukrepom glede podnebnih sprememb, so danes izpeljali nov podvig.

Tokrat so na območju Berlina blokirali več avtocestnih uvozov. Zaradi pogostosti tovrstnih dogodkov se krepijo pozivi k uvedbi strožjih kazni za protestnike.