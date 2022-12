Podnebni protestniki blokirali stezo na letališču v Münchnu, akcija tudi v Berlinu

München/Berlin, 8. decembra - Podnebni protestniki so svoje nestrinjanje z okoljskimi politikami v Nemčiji tokrat izrazili z blokado vzletno-pristajalnih stez na letališčih v Münchnu in Berlinu, so sporočili odgovorni. Kot so pojasnili v bavarski prestolnici, so se aktivisti prilepili na asfaltno podlago.