Enodnevna opozorilna stavka zdravnikov bo 11. januarja

Ljubljana, 20. decembra - Sindikat zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides je enodnevno opozorilno stavko napovedal za 11. januar. Med stavkovnimi zahtevami so ob doslednem upoštevanju standardov in normativov ter odpravi plačnih nesorazmerjih v zdravstvenih timih tudi javna in jasna opredelitev vlade, da za nevzdržne razmere niso odgovorni zdravniki.