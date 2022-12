Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (19. 12.)

Ljubljana, 19. decembra - Tuje tiskovne agencije so danes poročale, da so jezuiti morebitne žrtve spolnih zlorab slovenskega patra Marka Rupnika pozvali k podaji prijav. Poročale so tudi o srečanju srbskega predsednika Aleksandra Vučića s slovensko ministrico za zunanje zadeve Tanjo Fajon, ki bo v torek v Srbijo prispela na uradni obisk.