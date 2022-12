Dnevnik o oglaševanju na svetovnem prvenstvu v nogometu (19. 12.)

Ljubljana, 19. decembra - Miha Štamcar v komentarju Podaljšek podaljškov piše o svetovnem prvenstvu v nogometu v Katarju, ki je bil v znamenju podaljškov. Meni, da so na svoj račun prišla tudi globalna podjetja, ki so si lahko privoščila oglaševanje na panojih ob igrišču. Če se namreč oglas namesto 90 ali 95 minut po novem vrti kar 110 ali 115 minut, se to mora poznati.