Večer o Bobnarjevi in Golobu (20. 12.)

Maribor, 19. decembra - Luka Mlakar v komentarju Pokončnost in sprenevedanje piše o prvi veliki vladni aferi med nekdanjo notranjo ministrico Tatjano Bobnar in premierjem Robertom Golobom. Avtor poudarja, da je Bobnarjeva v sporu kljub odstopu za razliko od Goloba dosegla moralno zmago in ohranila svojo pokončnost.