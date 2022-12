Finance o pomanjkanju delavcev (19. 12.)

Ljubljana, 19. decembra - Lana Dakić v komentarju O (ne)smiselnosti subvencij za zaposlovanje piše, da je Evropska komisija potrdila program evropske kohezijske politike za obdobje od leta 2021 do 2027, prek katerega bomo lahko do konca leta 2029 pridobili 3,21 milijarde evrov. Avtorica meni, da denarja je in bo torej precej, vendar pa ni in ne bo delavcev.