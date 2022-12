Ob kritikah opozicije se obeta podpora predlogu zakona o pomoči gospodarstvu v energetski krizi

Ljubljana, 16. decembra - Vladnemu predlogu zakona o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize, ki med drugim predvideva subvencioniranje cene elektrike in plina, se danes v DZ obeta podpora. Podprla ga bo koalicija, v SDS mu ne bodo nasprotovali. V opoziciji so kritični, da so rešitve nezadostne in prepozne. Vladna stran že januarja napoveduje popravke.