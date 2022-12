Odbor DZ potrdil predlog zakona o pomoči gospodarstvu v energetski krizi

Ljubljana, 13. decembra - Odbor DZ za gospodarstvo je prikimal predlogu zakona o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize. Opozicija je sicer opozarjala, da so predlagane rešitve preskromne in prepozne. Odbor je sprejel tudi številna dopolnila koalicije, ki so sledila pripombam zakonodajno-pravne službe DZ, predlagana opozicijska pa je zavrnil.