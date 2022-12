NSi: Vlada s pomočjo gospodarstvu zamuja in ukrepa nezadostno

Ljubljana, 9. decembra - Podjetja so po ocenah NSi pred zlomom, številni napovedujejo zmanjšanje proizvodnje in odpuščanje delavcev. "Pred nami je zahtevno obdobje, vlada pa na zahtevne izzive ne ponuja nikakršnih odgovorov," je na današnji novinarski konferenci dejal Jožef Horvat in podal nekaj njihovih predlogov.