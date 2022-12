Opozicija vladi očita preskromno pomoč gospodarstvu v energetski krizi

Ljubljana, 13. decembra - Odbor DZ za gospodarstvo na nujni seji obravnava predlog zakona o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize. V opoziciji so do predloga kritični, saj po njihovih besedah ponavlja stare napake in gospodarstvu namenja premalo pomoči. Po seznanitvi s pripombami gospodarskih združenj so sejo prekinili za pol ure.