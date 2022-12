V BiH podelitev statusa kandidatke za članstvo v EU vidijo kot priložnost in izziv

Sarajevo, 15. decembra - Politični predstavniki v BiH so zadovoljni z današnjo odločitvijo voditeljev EU, ki so tej državi na vrhu v Bruslju podelili status kandidatke za članstvo v uniji. BiH je čestital tudi visoki predstavnik mednarodne skupnosti za BiH Christian Schmidt, večina političnih akterjev v državi pa status hkrati vidi kot priložnost in velik izziv.