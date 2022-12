Golob na vrhu EU ne pričakuje presenečenj glede podelitve statusa kandidatke BiH

Bruselj, 15. decembra - Slovenski premier Robert Golob na današnjem vrhu Evropske unije ne pričakuje presenečenj glede podelitve statusa kandidatke za članstvo v EU Bosni in Hercegovini. Voditelji bodo po pričakovanjih podprli sklepe ministrov za evropske zadeve, ki so v torek pozvali k podelitvi kandidatskega statusa BiH in ji postavili določene zahteve.