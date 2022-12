BiH predvidoma še ta teden do kandidatskega statusa za članstvo v EU

pišeta Simona Grmek in Blaž Mohorčič

Bruselj, 13. decembra - Ministri za zadeve Evropske unije so se na današnjem zasedanju v Bruslju zavzeli za to, da se BiH podeli status kandidatke za članstvo v uniji. To bodo predvidoma na četrtkovem vrhu EU potrdili voditelji EU. Slovenski državni sekretar Marko Štucin je ob tem poudaril, da gre tudi za diplomatski uspeh Slovenije.