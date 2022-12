Viri: Ministri za zadeve EU za podelitev statusa kandidatke BiH

Bruselj, 13. decembra - Ministri za zadeve Evropske unije so se na današnjem zasedanju v Bruslju zavzeli za to, da se Bosni in Hercegovini podeli status kandidatke za članstvo v uniji, so za STA potrdili viri pri EU. Dokončno odločitev o tem morajo potrditi voditelji držav članic, ki se bodo sestali v četrtek.