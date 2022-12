Kočan: Za odločitev o podelitvi statusa kandidatke BiH odločilna vojna v Ukrajini

Ljubljana, 13. decembra - Za odločitev EU o podelitvi statusa kandidatke za članstvo BiH je bila "odločilna vojna v Ukrajini in potreba po tem, da EU prek sredstev, ki so ji na voljo, torej širitvene politike, zapre potencialne varnostne žepe v regiji, predvsem v odnosu do položaja Rusije," meni raziskovalec Centra za mednarodne odnose na ljubljanski FDV Faris Kočan.