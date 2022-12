Bešič Loredan napovedal razpis za koncesije v ortodontiji

Ljubljana, 14. decembra - Minister za zdravje Danijel Bešič Loredan je danes zagotovil, da se bo ministrstvo lotilo problema čakalnih vrst pri ortodontu za otroke in mladostnike do 19. leta starosti. Razpis za podelitev ustreznih koncesij bo objavljen v najkrajšem možnem času, kako se bodo specialisti odzvali, pa bo znano do konca marca, je napovedal na seji DZ.