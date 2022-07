Na zastopnike pacientovih pravic se je lani obrnilo 10.532 pacientov

Ljubljana, 9. julija - Vlada je v petek sprejela poročilo o stanju varstva pacientovih pravic za leto 2021, so sporočili iz vladnega urada za komuniciranje. V tem letu se je na zastopnike pacientovih pravic obrnilo 10.532 pacientov, najpogosteje sta bili kršeni pravica do primerne, kakovostne in varne zdravstvene oskrbe in pravica do spoštovanja pacientovega časa.