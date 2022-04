Vlada sprejela uredbo o podelitvi koncesij za opravljanje zdravstvene službe

Ljubljana, 21. aprila - Vlada je na dopisni seji sprejela uredbo o podelitvi koncesij za opravljanje zdravstvene službe na področjih čeljustne in zobne ortopedije, parodontologije, oralne kirurgije, oftalmologije, dermatovenerologije, vaskularne medicine in klinične psihologije, je sporočil Ukom. Koncesije bodo podeljene za 15 let z možnostjo podaljšanja, poroča Dnevnik.