Slovenija ponuja pomoč pri reševanju spora med Prištino in Beogradom

Bruselj, 12. decembra - Slovenska zunanja ministrica Tanja Fajon je na današnjem zasedanju ministrov za zunanje zadeve članic Evropske unije ponudila konkretno pomoč Slovenije pri iskanju dolgotrajne rešitve za umiritev spora med Kosovom in Srbijo. Obenem je menila, da so padle še zadnje ovire za podelitev statusa kandidatke za članstvo v EU Bosni in Hercegovini.