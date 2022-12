Frontex: Balkanska migracijska pot ostaja najbolj obremenjena

Varšava, 12. decembra - Po prvih izračunih agencije EU za mejno in obalno stražo Frontex je bilo do začetka decembra letos zabeleženih 308.000 nezakonitih prehodov zunanjih meja EU. To predstavlja 68-odstotno povečanje v primerjavi z enakim obdobjem lani in najvišje število od leta 2016, najbolj obremenjena pa še vedno ostaja pot prek Zahodnega Balkana.