Svet EU odobril začetek pogajanj o razširitvi mandata Frontexa na Zahodnem Balkanu

Bruselj, 18. novembra - Svet EU je danes odobril začetek pogajanj z Albanijo, Bosno in Hercegovino, Črno goro ter Srbijo o razširitvi mandata Evropske agencije za mejno in obalno stražo Frontex. Z novim pravnim okvirom bi imel Frontex na ozemlju teh držav večja pooblastila pri zagotavljanju zaščite njihovih meja in upravljanju migracij, so sporočili iz Bruslja.