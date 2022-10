Bruselj poziva k okrepljeni vlogi Frontexa na Zahodnem Balkanu

Bruselj, 25. oktobra - Evropska komisija je danes sprejela priporočilo, s katerim poziva Svet EU k začetku pogajanj o razširjenem mandatu Evropske agencije za mejno in obalno stražo Frontex med EU in Albanijo, Srbijo, Črno goro ter Bosno in Hercegovino. Hkrati je sprejela nov sveženj pomoči v vrednosti 39,2 milijona evrov za krepitev upravljanja meja na Zahodnem Balkanu.