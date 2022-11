V operaciji Europola proti tihotapcem na balkanski poti prijeli 382 ljudi

Haag, 4. novembra - V obsežni mednarodni operaciji, ki jo je Europol konec oktobra izvedel proti tihotapcem migrantov, orožja in mamil ter trgovcem z ljudmi na balkanski poti, so prijeli 382 ljudi, so danes sporočili iz evropskega policijskega urada Europol. Operacijo so izvedli v sodelovanju s policijami 28 evropskih držav, tudi slovenske.