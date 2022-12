Evropska kartica ugodnosti za invalide za zdaj v uporabi v osmih članicah EU

Ljubljana, 9. decembra - Nova Evropske kartica ugodnosti invalidom omogoča popust na storitve. Vanjo je trenutno vključenih osem članic EU in 500 ponudnikov, med njimi muzeji, knjižnice, knjigarne, vadbeni centri in termalna zdravilišča. Nosilec projekta Izboljšanje dostopnosti blaga in storitev za invalide je Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije (NSIOS).