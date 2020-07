Upokojencem izdali že skoraj 50.000 brezplačnih vozovnic

Ljubljana, 15. julija - Upokojencem in drugim upravičencem, ki jim pripada ugodnost, so doslej po podatkih izdali že skoraj 50.000 brezplačnih vozovnic za javni prevoz, so sporočili z infrastrukturnega ministrstva. Ker se je število vlog nekoliko umirilo, lahko upravičenci sedaj brezplačno vozovnico na prodajnih mestih dobijo takoj, so dodali.