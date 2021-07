Dostopnost blaga in storitev z Evropsko kartico ugodnosti za invalide bo večja

Ljubljana, 9. julija - Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je odobrila evropska sredstva za projekt, s katerim bo dostopnost blaga in storitev za invalide z Evropsko kartico ugodnosti večja. K projektu, vrednem 400.000 evrov, bo Evropski socialni sklad prispeval 320.000 evrov, so sporočili iz službe vlade.