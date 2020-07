Upokojencem izdali več kot 80.000 brezplačnih vozovnic

Ljubljana, 24. julija - Upokojencem in drugim upravičencem, ki jim ta ugodnost pripada, so po podatkih s prodajnih mest na avtobusnih in železniških postajah izdali 80.342 brezplačnih vozovnic za medkrajevni javni prevoz. Ker se je število vlog umirilo, lahko upravičenci brezplačno vozovnico na prodajnih mestih dobijo takoj, so sporočili z infrastrukturnega ministrstva.