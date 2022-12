Tašner Vatovec: V Levici obžalujemo, da predsednik vlade in ministrica Bobnar nista uspela najti skupne rešitve

Ljubljana, 7. decembra - Vodja poslanske skupine Levica Matej Tašner Vatovec je v izjavi za medije poudaril, da v Levici dosedanje delo ministrice za notranje zadeve Tatjane Bobnar ocenjujejo kot pozitivno in strokovno. Zato "resno obžalujejo", da se predsednik vlade in ministrica nista uspela dogovoriti in najti skupne rešitve, za zagato, ki se je zgodila v zadnjih dneh.