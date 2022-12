Lindav ostaja v. d. generalnega direktorja policije

Ljubljana, 1. decembra - Vlada je Boštjana Lindava z 2. decembrom ponovno imenovala za vršilca dolžnosti generalnega direktorja policije, mandat mu velja največ šest mesecev. Na položaj generalnega direktorja Obveščevalno-varnostne službe ministrstva za obrambo pa je za obdobje petih let imenovala Andreja Feferja, ki je do sedaj to funkcijo opravljal kot vršilec dolžnosti.