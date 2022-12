Stekle priprave na ustanovitev čezmejnega biosfernega območja Julijske Alpe

Mojstrana, 6. decembra - Slovenski Triglavski narodni park (TNP) in italijanski Naravni park Julijsko predgorje sta z današnjim uvodnim srečanjem v Mojstrani začela postopek priprave vloge za vzpostavitev enotnega čezmejnega biosfernega območja Julijskega Alpe. To predstavlja krepitev dosedanjega sodelovanja med parkoma in prebivalstvom na obeh straneh meje.