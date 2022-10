Na štirih prizoriščih po državi praznovanje dneva biosfernih območij

Kranjska Gora/Škocjan/Kozje/Murska Sobota, 22. oktobra - Julijske Alpe, Kras, Kozjansko in Obsotelje ter Mura, ki so uvrščena v Unescov program Človek in biosfera, prvič skupaj praznujejo dan biosfernih območij. Na prizoriščih Kranjska Gora, Park Škocjanske jame, Kozje in Murska Sobota bodo danes predstavili trajnostna prizadevanja in pripravili različne aktivnosti za obiskovalce.