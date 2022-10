V Gorjah v načrtu ureditev središča kulture, športa in TNP

Gorje, 26. oktobra - Občina Gorje namerava na območju obstoječega Gorjanskega doma urediti novo razvojno središče kulture in športa. Ta bo služil tudi kot vstopna točka v Triglavski narodni park (TNP) in se bo vključil v mrežo informacijskih središč parka. Idejno zasnovo projekta, s katero so se že seznanili občinski svetniki, bodo javno predstavili danes popoldan.