Ukrajina bo prodala na Hrvaškem zaseženo jahto oligarha Medvedčuka

London, 2. decembra - Okoli 200 milijonov ameriških dolarjev vredno superjahto proruskega ukrajinskega oligarha Viktorja Medvedčuka, ki so jo zaplenili na Hrvaškem, bo Ukrajina prodala na dražbi, je danes poročal britanski časnik Guardian. To bo prva tovrstna prodaja v korist Ukrajincev, odkar so zahodne države uvedle sankcije zaradi ruske invazije na Ukrajino.