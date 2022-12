Zaradi stavke v francoskem državnem železniškem podjetju tudi motnje v povezavah z Nemčijo

Pariz/Berlin, 2. decembra - Zaradi stavke delavcev v francoskem državnem železniškem podjetju SNFC prihaja tudi do motenj v železniškem prometu na dolge razdalje med Francijo in Nemčijo. Med drugim je bilo odpovedanih več voženj francoskih in nemških hitrih vlakov med Parizom in nemškima mestoma Frankfurt in Stuttgart, so sporočili iz SNFC.