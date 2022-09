V Franciji stavka zaradi naraščajočih cen in napovedane pokojninske reforme

Pariz, 29. septembra - Delovanje šol, podjetij in železniškega prometa v Franciji je danes prizadela prva večja stavka od aprilske ponovne izvolitve Emmanuela Macrona na predsedniški položaj, a večjega učinka ni prinesla. Odziv sindikatov, ki so izrazili nasprotovanja naraščajočim cenam in načrtovani pokojninski reformi, je bil manjši od napovedanega.