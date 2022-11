Zaradi stavke v Londonu in Parizu kaotične razmere v javnem prometu

London/Pariz, 10. novembra - Delavci v javnem potniškem prometu v Londonu in Parizu so danes s stavko znova opozorili na stiske zaradi visokih življenjskih stroškov in delodajalce pozvali k zvišanju plač. V obeh evropskih prestolnicah je zaradi okrnjenega ali ustavljenega delovanja javnih prevoznih sredstev posledično prihajalo do kaotičnih razmer v času prometnih konic.