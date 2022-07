Stavkajoče pariško letalsko osebje doseglo zvišanje plač

Pariz, 8. julija - Stavkajoče osebje na pariških letališčih Charles de Gaulle in Orly je danes prenehalo s stavko, potem ko so si pri delodajalcu zagotovili triodstotno povišanje plač. Trajanje stavke je bilo sicer napovedano do nedelje, kar bi v letalskem prometu povzročilo velike nevšečnosti ob začetku poletnih počitnic v Franciji.