Hrvaška v prvem adventnem vikendu s 75 odstotki več prihodov kot lani

Zagreb, 4. decembra - Na Hrvaškem so v prvem adventnem vikendu med 25. in 27. novembrom zabeležili 36.318 prihodov in 89.051 nočitev, kar je 75 odstotkov več prihodov in 45 odstotkov več nočitev kot v enakem obdobju lani ter 11 odstotkov več nočitev kot v rekordnem letu 2019, kažejo podatki Hrvaške turistične skupnosti (HTZ).