V hrvaškem turizmu cilj zmanjšati delež zasebnih namestitev

Zagreb, 21. avgusta - Hrvaški turizem se bo v naslednjih osmih letih razvijal v skladu s štirimi ključnimi strateškimi cilji. Med njimi je tudi zmanjšanje obsega zasebnih nastanitev, ki predstavljajo 60 odstotkov namestitvenih kapacitet, so minuli teden ob predstavitvi strategije trajnostnega turizma do leta 2030 sporočili s hrvaškega ministrstva za turizem in šport.