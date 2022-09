Na Hrvaškem do konca avgusta 15 milijonov prihodov turistov

Zagreb, 1. septembra - Hrvaški turistični sektor je v prvih osmih mesecih letos zabeležil 15 milijonov prihodov in 86,6 milijona nočitev. To je 40 odstotkov več prihodov in 27 odstotkov več nočitev kot v enakem obdobju lani. Največ turistov je prišlo iz Nemčije, Slovenije in Avstrije.