Letališča na Hrvaškem v devetmesečju več kot podvojila število potnikov

Zagreb, 21. novembra - Letališča na Hrvaškem so septembra zabeležila 1,37 milijona potnikov, kar je za 50,5 odstotka več kot septembra lani in za 8,2 odstotka manj kot septembra 2019. V prvih devetih mesecih je bilo na letališčih 8,24 milijona potnikov ali 121,7 odstotka več kot v enakem obdobju lani, so pokazali statistični podatki.