Po nedeljskih referendumih danes štetje glasov po pošti

Ljubljana, 28. novembra - Okrajne volilne komisije bodo danes ugotavljale izid glasovanja na referendumih o spremembah zakonov o vladi, o dolgotrajni oskrbi in o Radioteleviziji Slovenija (RTVS) po pošti iz Slovenije in jih prištele k nedeljskim rezultatom. Glede na razliko med za in proti pa ni pričakovati, da bi lahko spremenile rezultat.