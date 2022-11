V SDS v ocenah izidov referendumov ocenili, da so bili volivci zavedeni

Ljubljana, 27. novembra - Poslanec SDS Branko Grims ob trenutnih izidih, po katerih referendumi o RTVS, vladi in dolgotrajni oskrbi niso uspeli, močno dvomi, da so se ljudje v celoti zavedali vsebine svojih odločitev. Izglasovali so višje davke, višji rtv-prispevek in ideološki monolit na RTVS ter se odpovedali pravicam iz dolgotrajne oskrbe za vsaj leto dni, je ocenil.