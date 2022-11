Na konferenci GoDigital o prednostih digitalizacije za gospodarstvo

Brdo pri Kranju, 24. novembra - Digitalizacija bo podjetjem pomagala pri zelenem prehodu in uvajanju tehnoloških rešitev, ki bodo omogočile lažje načrtovanje in porabo virov, je na konferenci GoDigital dejal direktor Združenja za informatiko in telekomunikacije pri GZS Nenad Šutanovac. Prvič so podelili nagrado za najboljši digitalni projekt, prejelo jo je podjetje Adria Dom.