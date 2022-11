Na delovni skupini za digitalno vključenost starejših tudi o računalniškem skladu

Ljubljana, 21. novembra - Predstavniki Mreže nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo in vladne službe za digitalno preobrazbo so na srečanju delovne skupine nevladnih organizacij za področje digitalne vključenosti starejših govorili o predlogih obeh strani za usposabljanje starejših in načinih sodelovanja. Med drugim so govorili o računalniškem skladu.